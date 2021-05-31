Состояние финсектора пока лучшее за три года – опрос НБУ

Руководители финансовых учреждений оценивают состояние сектора как лучшее с момента введения опроса в мае 2018 года, а в течение следующих шести месяцев негативных изменений не ожидают.

Об этом говорится в результатах Опросе о системных рисках финансового сектора Нацбанка.

Так, положительный баланс ответов (+ 22%) руководителей крупнейших банков и небанковских финучреждений Украины в мае был самым высоким за все время проведения опроса.

Также, каждый третий топ-менеджер указал на улучшение положения дел в финсекторе в течение последних полгода. В то же время, лишь 6% респондентов оценили его состояние ниже удовлетворительного.

Среди опрошенных 20% считают текущую устойчивость финансового сектора к значительным негативным событиям высокой или очень высокой по сравнению с 9% полгода назад. Также 33% респондентов ожидают улучшения состояния сектора.

Кроме того, доля респондентов, которые имеют негативные ожидания, уменьшилась в 8 раз до 6%.

Руководители финансовых учреждений в очередной раз назвали главным источником риска общий уровень коррупции, деятельность правоохранительных органов и судебной системы. Стремительно возрос риск возможной эскалации военных действий со стороны РФ на востоке страны.

Улучшение оценок преимущественно экономических факторов риска свидетельствует о постепенном выходе экономики Украины из кризиса, говорят в НБУ. Угрозы для сотрудничества с международными финансовыми организациями остаются среди основных рисков два опроса подряд.

В общем склонность финансовых учреждений к риску за последние полгода практически не изменилась - так считают 69% респондентов.

Отмечается, что участие в опросе приняли руководители 22 банков, 12 страховых и 2 инвестиционных компаний. В выборку не попали финансовые учреждения, к которым использованы политические санкции.

Экономическая правда