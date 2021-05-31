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НБУ упростил порядок представления банками аудиторского отчета

Понедельник, 31 мая 2021, 16:25
 

Нацбанк упростил порядок представления банками ежегодного аудиторского отчета вместе с соответствующей финансовой отчетностью, отменив обязательное требование об их представлению в бумажном сброшюрованном виде.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 27 мая 2021 года №45 "О внесении изменения в Положение о порядке предоставления банком в НБУ аудиторского отчета по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности" и вступают в силу с 1 июня 2021 года.

НБУ напомнил, что в конце 2020 года разрешил банкам и небанковским финучреждениям отправлять документы по электронной почте с наложением квалифицированной электронной подписи.

Такое решение принято в связи с установлением карантина и введением ограничительных противоэпидемических мероприятий.

Экономическая правда

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НБУ аудит банки

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