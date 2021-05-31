До 150 тысяч на свое дело: Комитет поддержал законопроект о грантах мигрантам, которые вернулись в Украину
Комитет ВР по вопросам соцполитики рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №4669, которым предлагается стимулировать граждан Украины, работающих за рубежом, вернуться на родину, в частности, путем предоставления госпомощи на начало предпринимательской деятельности.
Об этом сообщает пресс-служба Комитета.
В то же время альтернативный законопроект № 4669-1 рекомендовали включить в повестку дня и отклонить.
Согласно пояснительной записке к проекту закона № 4669, предусматривается введение оказания помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов, исходя из наличия у них страхового стажа.
Предоставление госпомощи будет осуществляться за счет 2 источников, в частности:
- за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы единовременно на безвозвратной основе - для граждан Украины, которые имеют страховой стаж более 10 лет;
- за счет средств государственного бюджета, предусмотренных в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на возвратной основе - для граждан Украины, которые имеют страховой стаж менее 10 лет.
Предполагается, что такую помощь смогут получить в установленном порядке более 700 человек.
Также предполагается, что предельный размер пособия для экономической реинтеграции для трудовых мигрантов не будет превышать 150 тыс гривен.
Общий размер потребности в дополнительных средствах на год составит 108 млн гривен, из них:
- 50 млн грн из госбюджета на возвратной основе (для граждан Украины, которые имеют страховой стаж менее 10 лет);
58 млн грн из бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на безвозвратной основе (для граждан Украины, которые имеют страховой стаж более 10 лет).
Напомним:
Ранее сообщалось, что Кабмин поддержал и предлагает на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который предусматривает выделение до 150 тысяч гривень людям, которые вернулись в Украину и хотят открыть собственное дело.
Экономическая правда
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