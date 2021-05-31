Ряд военных проектов под угрозой из-за отсутствия реформы оборонного заказа – ОО

В течение 2020 года несколько государственных оборонных предприятий пожаловались в правительство на отсутствие финансирования тайных военных проектов в рамках оборонного заказа Министерства обороны.

Об этом сообщает сеть общественных организаций, которые выступают за реформу гособоронзаказа: StateWatch, НАКО и Проект реформы оборонных закупок.

В конце прошлого года Павлоградский химический завод, который производит снаряжение ракетных двигателей, сообщил в СНБО, что Минобороны игнорирует выполнение Указа Президента № 59/2020 по созданию новых видов ракетного вооружения и боеприпасов. В частности МОУ не вовремя приняло решение о заказе производства ракетных комплексов "Ольха", "Ольха-М", "Гром" и др.

На химзаводе подчеркнули, что не могут получить финансирование от министерства, а потому производственные мощности предприятия простаивают, а профессиональный персонал уволен.

По результатам финансового отчета 2020 года Павлоградский химзавод получил 156,8 млн грн чистых убытков.

Запорожское госпредприятие "Радиоприбор", специализирующееся на производстве радиоаппаратуры для ВСУ, в письме к правительству сообщило, что не имеет прямых контрактов с Министерством обороны в рамках государственного оборонного заказа.

Оно имеет только субподряд от Харьковского конструкторского бюро по машиностроению имени O.O. Морозова, которое производит БТР-4Е для армии.

Однако, из-за незагруженности и несвоевременных выплат от ХКБМ, которое в свою очередь не может вовремя получить выплаты от Минобороны, "Радиоприбор" не способен гарантировать системную работу.

К концу года дебиторская задолженность ХКБМ перед "Радиоприбор" составила 4,9 млн грн.

Львовский государственный завод "ЛОРТА", производящий аппаратуру связи спецназначения, в течение прошлого года не мог получить от Минобороны финансирование за заказанную продукцию, на производство которой завод потратил собственные оборотные средства в сумме 25 млн грн.

Группа предприятий Госкосмоса сообщила правительству, что программа "Производство военных транспортных средств" на 2020 год была профинансирована лишь на 25%. В частности отсутствует оборонный заказ на производство новых танков "Краб" и "Булат".

Общественные организации отмечают, что обнародовали только имеющуюся информацию проблемы финансирования военных проектов Министерством обороны. Этот список не является исчерпывающим, ведь вся информация о государственном оборонном заказе остается под грифом секретно, так как два министерства – Минстратегпром и Минобороны – не смогли ввести Закон Украины "Об оборонных закупках".

В то же время государственный оборонный заказ в 2020 и в 2021 годах утверждался правительством с существенным опозданием на 4-5 месяцев. Поэтому государственные оборонные предприятия оставались без должного финансирования.

Напомним, реформа государственного оборонного заказа, как неэффективной процедуры финансирования модернизации вооружения ВСУ, должна была быть заменена на систему конкурентных открытых процедур, предусмотренных законом "Об оборонных закупках", который должен усилить гражданский контроль за эффективность бюджетных расходов Минобороны в соответствии с практиками в странах НАТО.

Экономическая правда