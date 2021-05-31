Известный необанк Revolut запустил перевод денег в Украину

Известный британский финтех-сервис Revolut запустил услугу денежных переводов в Украину.

Об этом сообщает ain.ua.

В письме пользователям сервис сообщает, что теперь можно высылать деньги в Украину более чем в 30 валютах.

На карты украинских банков можно высылать суммы в долларах, швейцарских франках, фунтах и других валютах. Гривня пока не поддерживается. Комиссия за перевод составит от 3 до 5 евро. Деньги будут идти на счет получателя от 3 до 5 рабочих дней.

Чтобы провести такой перевод, согласно инструкции в письме, нужно зайти в раздел платежей Payments, выбрать Send и затем создать новый платеж (New). Выбрать Add a bank recipient, затем выбрать Украину.

Добавить полное имя, номер счета и код BIC/SWIFT получателя. Добавить получателя. Нажать на получателя и ввести сумму денег, затем нажать Continue. Проверить данные платежа и затем отправить платеж.

В то же время, как сообщили в пресс-службе компании, полноценно сервис в Украине еще не запустился и новостей об этом пока нет.

Напоминаем:

Британскую компанию Revolut запустили в 2015 году россиянин Николай Сторонский и украинец Влад Яценко.

Сервис позволяет переводить деньги за границу и конвертировать валюты без комиссий, брать кредиты, открывать счета компаний, торговать криптовалютой, покупать страховку и тому подобное.

Revolut не имеет отделений, поэтому все операции с картами проходят в одноименном приложении на смартфоне.

После очередного раунда привлечения инвестиций в феврале 2020 года Revolut оценили в 5,5 млрд долларов.