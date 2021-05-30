СМИ: в Hyundai планируют вдвое сократить выпуск авто с двигателями внутреннего сгорания

Hyundai планирует в 2 раза сократить количество моделей с двигателями внутреннего сгорания.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что такое решение в марте текущего года приняли боссы этого южнокорейского автогиганта.

По информации источников Reuters, Hyundai готовится к новой эре электромобилей, поэтому утвердила стратегический план о снижении количества моделей с ДВС. В связи с этим Hyundai будет разрабатывать и выпускать больше автомобилей с электрической силовой установкой.

Когда конкретно Hyundai в 2 раза снизит количество своих моделей с ДВС – не сообщается. Известно, что к 2025 году этот автопроизводитель планирует ежегодно продавать по 1 млн электрокаров. К 2040 году он планирует выпускать только машины с электрической силовой установкой.