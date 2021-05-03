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Крупнейшие банки Европы собрали 30 миллионов евро на запуск конкурента Visa и MasterCard

Понедельник, 3 мая 2021, 17:55
 

Более 30 крупнейших европейских банков и сервисов оплаты планируют создать собственную платежную систему, которая стала бы конкурентом для американских сервисов - проект Европейской платежной инициативы уже получил от своих спонсоров более 30 млн евро.

Об этом пишет Financial Times.

"Идея заключается в том, чтобы создать европейского платежного чемпиона, который сможет бороться с PayPal, Mastercard, Visa, Google и Apple", - отметил глава Европейской платежной инициативы (EPI) Йоахим Шмальцль.

Среди инициаторов этого плана - Deutsche Financial Institution, BNP Paribas, ING, UniCredit и Santander.

Отмечается, что команда EPI начала работу над проектом 9 месяцев назад - летом 2020 года проект поддержал Европейский центральный банк.

"Предполагается, что к сентябрю этого года будет разработан план работы сервиса - после этого инвесторы решат, готовы ли они инвестировать в его развитие, что требует дополнительного финансирования", - пишет FT.

По словам Шмальцля, для проекта необходимо "несколько миллиардов евро".

Он заявил, что в Европе никто не может самостоятельно конкурировать с американскими платежными сервисами.

"Это станет возможным только тогда, когда мы объединимся", - заявил руководитель EPI.

Он уточнил, что первый продукт планируют представить в начале следующего года, а во второй половине года - расширить функционал.

Экономическая правда

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Visa MasterCard банки Европа мир

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