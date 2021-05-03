МИД: Украинские компании подали исков к РФ на более чем 4,5 миллиарда долларов

Иски украинских компаний, которые потеряли собственность и прибыль из-за агрессии РФ на Донбассе и оккупации Крыма, поданы в более 12 коммерческих арбитражей, общая сумма претензий - более 4,5 млрд долл.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Наши исковые претензии исчисляются в более 4,5 млрд долл. И мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, потеряли доход, чтобы обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они потеряли", - рассказал Енин.

По его словам, процессы только начались, но уже есть первые положительные результаты.

"Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. По трех из них, как минимум, есть уже первые положительные решения. Это совокупно где-то примерно 250 млн долл", - сказал замминистра.

Он добавил, что главные иски еще впереди, "тот же "Нафтогаз" успешно прошел юрисдикционную фазу".

Енин отметил, что Россия пытается обжаловать решение коммерческих арбитражей.

"Но это не останавливает решения, вступившие в законную силу. Поэтому начисляется пеня, а все это ложится на плечи простого российского налогоплательщика, который в какой-то момент скажет: "а куда идут наши деньги?"... И сколько бы российская сторона не оттягивала наступление последствий, это все более и более удорожает цену", - считает замминистра.

По его словам, рано или поздно решение по этим и другими международным искам утяжелит ситуацию для РФ, "которая окажется в абсолютной изоляции".

"Все это рано или поздно приведет к тому, что мы восстановим мир на нашей земле. Мы докажем людям, что справедливость есть, и мы будем гордиться тем, что смогли сделать это", - резюмировал он.

Напомним:

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал, что компания будет использовать все юридические возможности, чтобы оказывать давление на российский Газпром, в частности речь идет о международных арбитражах.