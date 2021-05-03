Карантинные ограничения из-за пандемии коронавируса вызвали бум электронной коммерции - интернет-продажи составили почти пятую часть общего розничного товарооборота прошлого года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на отчет ООН.

По подсчетам Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) на основе данных национальных статистических управлений крупнейших экономик, доля розничных онлайн-продаж в 2020 году выросла до 19% против 16% годом ранее.

При этом, Южная Корея сообщила о самой высокой доле - 25,9% против 20,8% годом ранее, в Китае эта доля составляла 24,9%, в Великобритании - 23,3%, в США - 14%.

Согласно отчету ООН, пандемия привела к смешанным результатам ведущих компаний электронной коммерции B2C в 2020 году.

"В частности, туристическая компания Expedia в рейтинге GMV (Gross Merchandise Volume - общий объем оборота оваров) упала с 5 места в 2019 году на 11-е место в 2020 году, а сервис поиска и краткосрочной аренды жилья Airbnb, который в 2020 году вышел на IPO, опустился в рейтинге с 11 на 13 место", - пишет издание.

Как и раньше, рейтинг GMV возглавляет китайская Alibaba, за ней следует Amazon (США).

"Несмотря на падение в сервисных компаниях, общий GMV для 13 ведущих компаний электронной коммерции B2C вырос на 20,5% до 2,9 трлн долл в 2020 году", - говорится в сообщении.

Экономическая правда