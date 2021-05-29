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В аэропорту "Киев" надеятся на компенсации вследствии отмены авиарейсов с Беларусью

Суббота, 29 мая 2021, 18:00
 

В Международном аэропорту "Киев" имени И.Сикорского надеятся на компенсации вследствие отмены авиарейсов с Беларусью. 

Об этом заявил председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский 

 "Международный аэропорт" Киев" присоединяется со всем демократическим миром и поддерживает санкции против антидемократических режимов. Однако мы надеемся, что принимая такие решения, которые приведут к убыткам некоторых предприятий, в частности аэропортов, правительство предусмотрит какие то компенсации", - говорится в сообщении.  

Также в пресс-релизе указано, что аэропорт ежемесячно платит налог за аренду земли в размере 2,5 млн гривен. 

 "Частичное освобождение от уплаты налога было бы для нас компенсацией за недополученные доходы", - отметил Костржевский. 

Так, по предварительным оценкам руководства аэропорта, по результатам 2021 Международный аэропорт "Киев" имени И.Сикорского планировал обслужить около 160 тыс. пассажиров (на прилет и вылет) направления Минск-Киев-Минск. Что в денежном эквиваленте составит около 7 млн ​​гривен недополученных доходов Аэропорта.

Напомним:

Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил украинским авиакомпаниям полеты над белорусской территорией.

Это связано с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и задержанием ее пассажиров. Решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Также Саммит Европейского Союза поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

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Экономическая правда
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