В аэропорту "Киев" надеятся на компенсации вследствии отмены авиарейсов с Беларусью

В Международном аэропорту "Киев" имени И.Сикорского надеятся на компенсации вследствие отмены авиарейсов с Беларусью.

Об этом заявил председатель совета директоров аэропорта Денис Костржевский

"Международный аэропорт" Киев" присоединяется со всем демократическим миром и поддерживает санкции против антидемократических режимов. Однако мы надеемся, что принимая такие решения, которые приведут к убыткам некоторых предприятий, в частности аэропортов, правительство предусмотрит какие то компенсации", - говорится в сообщении.

Также в пресс-релизе указано, что аэропорт ежемесячно платит налог за аренду земли в размере 2,5 млн гривен.

"Частичное освобождение от уплаты налога было бы для нас компенсацией за недополученные доходы", - отметил Костржевский.

Так, по предварительным оценкам руководства аэропорта, по результатам 2021 Международный аэропорт "Киев" имени И.Сикорского планировал обслужить около 160 тыс. пассажиров (на прилет и вылет) направления Минск-Киев-Минск. Что в денежном эквиваленте составит около 7 млн ​​гривен недополученных доходов Аэропорта.

Напомним:

Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил украинским авиакомпаниям полеты над белорусской территорией.

Это связано с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и задержанием ее пассажиров. Решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Также Саммит Европейского Союза поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.