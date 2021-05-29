Соц-эконом субвенция: наименьший средний объем денег на один проект в Волынской области, крупнейший на Луганщине

19 мая Правительство распределило 1,68 млрд грн, или 28% от годового объема субвенции на социально-экономическое развитие между территориальными общинами.

Об этом пишет Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики

При этом, отличается средний объем на один проект в различных областях: наименьший в Волынской области (менее полумиллиона грн на объект), крупнейший на Луганщине - 12,5 млн грн на объект.

Сообщается, что основные направления финансирования - строительство и ремонт (в том. ч. капитальный) объектов здравоохранения, учебных заведений, спортивных учреждений и комплексов, объектов благоустройства и жилищно-коммунального назначения, закупка оборудования для больниц и других коммунальных предприятий медицинской сферы.

"Объем распределенных средств различен в разных регионах (от 40 до 160 млн грн). Но пока распределено лишь менее трети годового объема субвенции, поэтому объем средств по регионам еще изменится", - отметили в центре.