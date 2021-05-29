Газ на 10,8%, нефть и конденсат на 4,7%: Укрнафта за 4 месяца снизила добычу

ПАО "Укрнафта" по сравнению с 2020 в январе-апреле 2021 года снизила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 23,8 тыс. тонн) и газа – на 10,8% (на 43 млн куб. м).

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Интерфакс-украина.

В частности, среднесуточная добыча нефти и конденсата в апреле-2021 составила 4,13 тыс. тонн против 4,23 тыс. тонн в апреле-2020 (-2,4%), газа – 2,99 млн куб. м против 3,33 млн куб. м в апреле прошлого года (-10,2%).

В компании отметили, что основное внимание уделяется операционной эффективности при работе на имеющемся фонде скважин: переходу на новые продуктивные горизонты, оптимизации капитальных и текущих ремонтов перспективных скважин, замене критически изношенного оборудования.

Напоминаем:

"Укрнафта" в 2020 году снизила добычу нефти и конденсата на 1% (на 15 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 1,501 млн тонн, газа – на 3% (на 35 млн куб. м) – до 1,127 млрд куб. м, но увеличила производство сжиженного газа –на 4,5% (на 5 тыс. тонн), до 117 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с Коломойским, – порядка 42% акций.