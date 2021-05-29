Зеленский подписал закон, который позволит ФЛП предоставлять гостиничные услуги

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о расширении круга субъектов предоставления гостиничных услуг.

Об этом сообщает сайт ОП.

Президент подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О туризме "относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг" № 1441-IX, который Верховная Рада приняла 29 апреля 2021.

"Документ имеет целью создание благоприятных условий для развития гостиничной инфраструктуры в Украине и, как следствие, увеличение популярности внутреннего туризма. Среди прочего закон позволяет физическим лицам - предпринимателям предоставлять гостиничные услуги", - говорится в сообщении.

Также документ предоставляет право не только владельцам, но и пользователям подавать заявление об установлении объектам туристической инфраструктуры соответствующей категории. Речь идет о гостиницах и других объектах, предназначенные для предоставления услуг по размещению людей, питания, курортные учреждения и тому подобное.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 и вводится в действие через три месяца со дня вступления в силу - отмечается в сообщении.