ОВГЗ: Портфель иностранцев в течение недели вырос на более чем 1 миллиард гривен
В течение текущей недели портфель нерезидентов облигаций внутреннего госзайма вырос на более чем 1 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Telegram.
Отмечается, что в течение недели среди всех категорий владельцев ОВГЗ банки, юрлица, нерезиденты и физлица увеличили свои портфели, в то время как портфели НБУ и территориальных общин остались без изменений.
При этом, украинские банки остаются владельцами ОВГЗ с общей долей 51,78%. В течение текущей недели их портфель увеличился на 3 040 млн грн.
"Портфель нерезидентов увеличился на 1 066 млн грн. Общая стоимость ОВГЗ, которыми владеют нерезиденты, составляет 98 319 млн гривен, и соответствует доле в 10,19% в структуре собственников ОВГЗ. С начала года портфель нерезидентов вырос на 13 027 млн грн.
Юридические лица увеличили свой портфель на 1 616 млн грн. Он составляет 4,63% от общего номинально-амортизационной стоимости ОВГЗ, находящихся в обращении. С начала года ОВГЗ в собственности юридичниих лиц вырос на 11 901 млн грн", - говорится в сообщении.
Кроме этого, портфель физических лиц вырос на 210 млн гривен. Их портфель составляет 1,72% в структуре собственников ОВГЗ, с начала года стоимость ОВГЗ в их собственности увеличилась на 6 005 млн грн.
Напомним:
На аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма 25 мая Министерство финансов привлекло в бюджет 5,961 млрд грн.
Экономическая правда
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