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Швейцария увеличила финпомощь Украине на цифровизацию до почти 200 миллионов

Пятница, 28 мая 2021, 18:29
 

Министерство цифровой трансформации 28 мая подписало соглашение с Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC) - в рамках проекта цифровизации правительства финансовую помощь увеличат до 193,7 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

Речь идет о программе "Электронное управление для подотчетности власти и участия общества" (EGAP). В рамках партнерства министерство ввело, в частности, услуги еМалятко, изменение места регистрации и уплату налогов онлайн в несколько кликов, автоматическую регистрацию ФЛП, Дия.Цифровое образование и тому подобное.

Данное соглашение является продолжением меморандума о сотрудничестве, который стороны подписали еще в сентябре 2019 года.

Финансирование в рамках проекта расширят до 6 313 640 швейцарских франков (193,7 млн грн грн). Средства направят на е-услуги в сферах соцзащиты, пенсионного обеспечения, электронной демократии и на повышение цифровой грамотности украинцев.

"Опыт Украины является инновационным и полезным для других стран, ведь несколько новых цифровых сервисов по своим удобством и скоростью даже нет подобных аналогов в мире. 

Планируем и в дальнейшем поддерживать Украину в ее усилиях по цифровой трансформации, чтобы различные категории украинцев (в частности, уязвимые группы) имели равный доступ к государственным сервисов и инструментов электронной демократии", - отметила гендиректорка Агентства Патриция Датчане.

Экономическая правда

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Швейцария "Дія" Минцифра

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