Верховный суд решил взыскать 76 миллионов из топ-менеджеров банка "Укоопспилка"

Верховный суд принял первое в истории страны решение о взыскании ущерба из топ-менеджеров банка, который ликвидируется, - о взыскании ущерба с экс-руководителей неплатежеспособного банка "Укоопспилка" 76 млн грн в пользу Фонда гарантирования.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что Большая палата Верховного суда приняла решение по делу по иску Фонда гарантирования до 14 бывших руководителей банка "Укоопспилка" о возмещении ими солидарно более 76 млн грн ущерба, причиненного кредиторам банка.

"Это первое окончательное судебное решение в этой категории дел, которое должно сформировать правоприменительную практику. А также - восстановит рассмотрение еще 36 аналогичных дел о возмещении вреда связанными лицами по других банках.

Полученные в рамках выполнения судебного решения средства будут направлены на расчет с кредиторами банка", - говорится в сообщении.

"Это - фундаментальное решение, к которому мы шли почти 2 года. Впервые в практике в Украине привлекаются к солидарной ответственности лица, связанные с банком, который ликвидируется. Указанное решение суда разблокирует другие аналогичные дела.

Сейчас Фондом гарантирования инициировано 64 дела о взыскании ущерба с менеджмента и собственников ликвидируемых банков. Более 30 из них были остановлены в связи с рассмотрением этого дела. Принятое решение поможет начать рассмотрение этих дел по существу", - заявил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов Виктор Новиков.

"Суть спора по делу "Укоопспилки" сводилась к тому, что ответчики в составе коллегиальных органов управления приняли решение об инвестировании денежных средств в размере около 70% всех активов банка в неликвидные ценные бумаги фактически нулевой стоимости, чем нанесли ущерб банку и его кредиторам.

Данное дело было передано на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда, поскольку содержало исключительную правовую проблему относительно момента, с которого нужно начинать рассчитывать срок исковой давности", - добавили в Фонде.

Экономическая правда