Финотчетности компаний теперь можно просматривать в открытом доступе

Финансовую отчетность компаний обнародовали на Едином портале открытых данных - в открытом доступе теперь можно пересмотреть размер уплаченных налогов и доходы предприятий.

Об этом сообщает вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, Государственная налоговая служба обнародовала финотчетности компаний на Едином портале открытых данных и на собственном веб-сайте. Эта информация содержит сведения о доходах, убытках, активах и средствах, находящихся на балансе.

"Долгое время бизнес в Украине не имел легального доступа к финотчетности. В результате, предприниматели не могли принимать взвешенных решений о сотрудничестве с партнерами, а иностранные компании - оценить реальную ситуацию на рынке Украины.

Понимание рынка позволяет создать качественный и нужный продукт, в целом развивает бизнес в Украине и открывает возможности для роста иностранных инвестиций", - написал Федоров в своем Facebook.

Как отметил глава Минцифры, открытая финотчетности поможет украинскому бизнесу также лучше оценить развитие своей компании в отношении ключевых конкурентов, понять свою долю рынка и уменьшить риск сотрудничества с компаниями-однодневками.

Ранее эта информация была конфиденциальной за исключением частных акционерных обществ - их отчетность была открытой и они обязаны были ее регулярно публиковать.

Экономическая правда