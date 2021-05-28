90% энергоблоков ТЭС работают сверх установленного срока – Счетная палата

68 из 75 энергоблоков теплоэлектростанций в Украине эксплуатируются сверх отведенного проектного срока. 95% распределительных электрических сетей находятся в неудовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает Марлин со ссылкой на отчет Счетной палаты о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Государственной инспекции энергетического надзора в 2019-20 годах.

"Техническое состояние оборудования, используемого в энергетике, приближается к критическому из-за высокой степени изношенности и является источником повышенной опасности, приводит к необходимости внеплановых отключений потребителей от электро- и теплоснабжения", – отмечается в отчете.

В результате количество технологических нарушений в отопительный период 2019-2020 годов выросло в 3,7 раза по сравнению с отопительным периодом 2016-2017 годов – с 1353 до 4969 случаев.

Также в 2020 году по сравнению с предыдущим годом увеличилось количество отказов технического оборудования на станциях.

В частности, количество отказов на "ДТЭК "Днепроэнерго" выросло с 60 до 78 случаев, на "Славянская ТЭС" – с 4 до 21 случаев, на "ДТЭК "Востокэнерго" – с 11 до 58 случаев, а на НЭК "Укрэнерго" - с 82 до 93 случаев.

Несмотря на это Госэнергонадзор в указанный период не провел ни одного контрольного мероприятия, не выдал ни одного предписания или штрафа и не инициировал остановок энергетического оборудования.

Как указано в отчете, причиной этого является то, что правительством не приняты действенные меры по созданию Госэнергонадзора, зарегистрированного как юридическое лицо с 29 октября 2018 года. В госбюджете на 2019 год не предусматривалось средств на функционирование структуры, а штатное расписание в полном составе за два года так и не было сформировано.

Постоянные изменения министров энергетики также негативно сказались на организации деятельности Госэнергонадзора.

Все это привело к тому, что фактически Госэнергонадзор приступил к выполнению основных задач в 2020 году. Тогда же был сформирован перечень около 60 тысяч объектов, подлежащих государственному энергетическому надзору.

Однако, из-за действия законодательных ограничений по предотвращению возникновения и распространения COVID-19, проверки Госэнергонадзора были запрещены.

Напомним, группа ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова контролирует почти 80% тепловой генерации и владеет акциями семи энергораспределительных компаний, через которые в 2021 году будет поставлено более 40% электричества.

Также группа контролирует почти 90% экспорта электроэнергии в страны Европы.

Славянская ТЭС входит в структуру "Донбассэнерго", которым владеет Максим Ефимов, народный депутат группы "Доверие".

Экономическая правда