Суд отказал во взыскании 670 миллионов из бюджета Киева

Суд отменил решение суда первой инстанции, согласно которому из столичного бюджета должны взыскать 670 миллионов гривень в пользу коммерческой структуры за якобы реконструкцию Харьковской площади.

Об этом говорится в решении Северного апелляционного хозяйственного суда, передает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Хозяйственный суд города Киева в декабре 2019 года удовлетворил иск коммерческой структуры и взыскал с Департамента экономики и инвестиций исполнительного органа Киевского городского совета 671,5 млн грн как убытки, вызванные расторжением инвестиционного договора относительно комплексной реконструкции Харьковской площади в столице, которая не была проведена.

Спор по этому делу касается необоснованного взыскания из местного бюджета значительной суммы средств.

В связи с этим Киевская городская прокуратура в 2020 году вошла в указанное дело в интересах государства (в лице Департамента) на стадии апелляционного производства.

27 мая 2021 года, после длительного судебного рассмотрения дела, Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию прокуратуры относительно безосновательности взыскания денежных средств и отсутствия вины государственных органов и, как следствие, решение суда первой инстанции отменил и в иске коммерческой структуре отказал.

Экономическая правда