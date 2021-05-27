Иран на 4 месяца запрещает майнинг криптовалют из-за дефицита электроэнергии
Иран на 4 месяца запретил майнинг криптовалют, поскольку это привело к незапланированным отключениям электроэнергии в ряде городов.
Об этом пишет BBC.
По словам президента Ирана Хасана Роухани, основной причиной отключений является засуха, которая повлияла на производство гидроэнергии.
При этом он подчеркнул, что майнинг криптовалют, 85% из которых нелицензионны, ежедневно забирает из сети более 2 ГВт.
По оценкам, 4,5% всей добычи биткоинов происходит в Иране.
Как отмечает аналитическая компания Elliptic, это позволяет стране обойти санкции и генерировать криптоактивы стоимостью в сотни миллионов долларов, которые можно использовать для закупки импортных товаров.
"Банки Ирана стали "отрезанными" от мировой финансовой системы, а экспорт нефти резко упал, лишив страну основного источника твердой валюты, в результате санкций, восстановленных США в 2018 году тогдашним президентом Трампом", - пишет издание.
Компания Elliptic заявляла, что иранские власти официально признали добычу криптовалюты в 2019 году, а позже установили режим лицензирования, который требовал от майнеров идентификации себя, оплаты высшего тарифа за электроэнергию и продажи добытых биткоинов Центральному банку Ирана.
"Национальная электроэнергетическая компания заявила в субботу, что лицензированные объекты добычи криптовалют уже добровольно прекратили свою деятельность, чтобы облегчить бремя", - говорится в сообщении.
Экономическая правда
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