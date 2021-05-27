В Минкульте предлагают смягчить карантинные требования для туризма и культуры

Министерство культуры и информационной политики предлагает внести изменения в постановление правительства, смягчив карантинные требования для культуры и туризма.

Об этом сообщил в Telegram министр культуры Александр Ткаченко.

Он сообщил, что соответствующее протокольное решение наработано Минкультом совместно с Минздравом и МИД.

В зависимости от эпидемситуации и зонирования, в частности предусмотрены следующие условия:

расширить возможности для проведения концертных, массовых, культурных мероприятий;

разрешить работать различным типам средств размещения;

снять временные ограничения для заведений общественного питания и самоизоляции граждан Украины;

разрешить пересечение границы иностранцами определенных стран.

"Предварительно планируем, что эти или некоторые из этих пунктов будут действовать при условии отрицательного теста на COVID-19 или при наличии документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации от COVID-19 у посетителей, организаторов и т.д.

Мы в МКИП стремимся к хорошим условиям для работы учреждений в сфере культуры, туризма и гостеприимства. Ведь данные сектора - одни из тех, которые понесли наибольшие потери во время карантина. И сейчас они продолжают работать в полсилы", - написал Ткаченко.

По его словам, уже сформированы детальные предложения предметных изменений в постановление

"Мы в процессе их согласования и в диалоге с министром здравоохранения Виктором Ляшко. В ближайшее время рассчитываем на их рассмотрение, о чем будемдополнительно информировать", - добавил он.

Экономическая правда