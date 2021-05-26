Глава Госкосмоса: Доходы аграриев вырастут на 2,5 миллиарда долларов благодаря спутниковым технологиям

Владимир Тафтай

Использование космических технологий, в частности спутникового мониторинга и своевременное реагирование на климатические и другие вызовы будут приносить сельхозпроизводителям до 2,5 млрд долларов в год.

Об этом на форуме "Украина 30. Земля" заявил председатель Госкосмоса Владимир Тафтай, передает "Укринформ".

По его словам, аграрии - одни из крупнейших в мире пользователей спутниковых данных, поскольку именно из космоса лучше получать подробную информацию, понимать, что там выращивается, какая влажность почвы, метеорологические условия и т.п.

"Благодаря космической навигации и спутниковой связи можно с большой точностью измерять площадь, форму поля и обеспечивать меры по точному земледелию.

Именно поэтому страны мира ежегодно тратят более 80 млрд долларов на реализацию космических проектов. Наибольшая доля этих расходов приходится на проекты спутниковой связи, навигации и дистанционного зондирования земли", - добавил Тафтай.

Он добавил, что Украина имеет мощные возможности для обеспечения аграриев информацинй от космических систем. Благодаря спутниковым средствам уже снято около 50% территории страны.

Кроме этого, по его словам, по договоренности между ГКАУ, Минагрополитики и Госгеокадастром эти снимки использовать при формировании Национальной инфраструктуры пространственных данных.

Глава Госкосмоса добавил, что большинство ресурсов, которыми пользуется страна, иностранные.

"Но уже в декабре на орбиту выведут первый отечественный спутник оптико-электронного наблюдения Земли Сич-2-30 (размер кадра 46,7 км). С появлением собственных спутниковых ресурсов не придется тратить средства на закупки снимков у других стран.

"Завершаем подготовку Национальной космической программы на 2021-2025 годы, в рамках которой будет создан спутниковую сеть - Сич-2-30 и 6 дополнительных спутников более высокого разрешения", - заверил Тафтай.

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