УЗ поможет эвакуировать украинцев из Сектора Газы

"Укрзализныця" присоединяется к эвакуации более ста украинцев и членов их семей из Сектора Газы, которые 26 мая прибудет специальным рейсом из Каира в Международный аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

"Пассажиры этого рейса будут доставлены двумя поездами Kyiv Boryspil Express до Центрального железнодорожного вокзала, созданы комфортные условия для отдыха и ожидания.

В дальнейшем эвакуированные украинци железнодорожным транспортом будет доставлены к месту назначения по всей территории Украины", - заявили в компании.

"Укрзализныця всегда готова помочь своим гражданам. Так, прошлой весной, во время первой волны коронавирусной инфекции, мы эвакуировали украинцев из Польши. Сейчас снова нужна помощь нашим согражданам.

Поэтому оперативно обрабатываем логистику для быстрой перевозки и обеспечим всем гражданам надлежащие условия во время ожидания своего рейса. Мы проследим, чтобы это путешествие завершилось для наших граждан максимально спокойно и быстро, и желаем всем мирного неба", - сказал и.о. главы правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

При этом, эти пассажиры не будут платить за проезд. Для возмещения стоимости проездных документов УЗ получит компенсацию из резервного фонда госбюджета.

Из Сектора Газы в Украине через Египет эвакуируют более 100 человек, большинство из них - женщины и дети.

Экономическая правда