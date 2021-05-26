Премьер Польши: "Северный поток-2" может стать инструментом шантажа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий надеется, что проект газопровода "Северный поток-2" все же не будет завершен.

Об этом он сказал после окончания саммита ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское агентство РАР.

Моравецкий рассказал, что он был единственным из глав правительств стран ЕС, который на саммите поднял этот вопрос.

"Я подчеркиваю со всей силой, насколько это опасный инструмент в масштабах Европы, а также в масштабах всего мира. Я все еще надеюсь, что американская позиция приведет к тому, что этот газопровод не будет достроен. Это важно, ведь он может стать инструментом шантажа", - сказал Моравецкий.

Он добавил, что Польша не хочет, чтобы ее шантажировали. "И особенно не хотим, чтобы Россия имела такой инструмент шантажа в отношении Украины, а также в будущем в отношении Беларуси или других стран", - заявил польский премьер.

Напомним, президент США объяснил свое решение не применять санкции к ключевой компании-участнику строительства российского газопровода "Северный поток-2" тем, что проект уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям с Европой.

Как сообщалось, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" - Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига.

Госдеп ввел санкции против нескольких российских кораблей и компаний, вовлеченных в строительство.

В компании Nord Stream 2 AG заявили о возобновлении работ по прокладке труб в немецких водах.

Газопровод завершен уже на 95%, и "Газпром" с партнерами спешат закончить работы. "Северный поток-2" проходит в обход Украины, и его запуск лишит ее дохода от транзита газа и создаст новые риски в контексте российской агрессии.

Подробнее о ситуации с газопроводом читайте в статье Глазами Байдена и Меркель: что происходит с санкциями по "Северному потоку-2"

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