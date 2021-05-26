Европейский инвестбанк выделил еще 7 миллионов евро на инфраструктуру в Украине

Европейский инвестиционный банк предоставит Украине грант в 7 млн евро на реализацию Программы восстановления, которая включает в себя проект восстановления социальной инфраструктуры.

Соответствующее соглашение ЕИБ и Министерство развития общин и территорий подписали 25 мая, сообщает Правительственный портал.

"Новое кредитное соглашение от ЕИБ в размере 340 млн евро, которое мы подписали в прошлом году, будет способствовать еще более масштабной реконструкции социальной инфраструктуры в Украине. А грант в 7 млн евро от ЕС поможет нам в скорейшей реализации запланированного восстановления", - отметил глава Минрегиона Алексей Чернышев.

За счет Программы восстановления в Украине будет профинансировано несколько сотен малых и средних проектов на муниципальном уровне. Речь идет о социальной инфраструктуре, улучшение комуслуг, ремонт административных зданий и ключевой социальной инфраструктуры (больниц, школ, детсадов, спортивных объектов).

Ожидается, что реализация проектов в рамках Программы принесет пользу для более 13 млн жителей Украины, а также будет стимулировать региональное развитие и быстрее экономический рост в стране.

Напоминаем:

Европейский инвестиционный банк с 2007 года инвестировал в Украину 8 млрд евро, из них миллиард - в прошлом году.

Экономическая правда