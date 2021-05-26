Цены на газ в Европе выросли на фоне отказа "Газпрома" увеличить транзит через Украину

Цена на газ в Европе вернулась к максимальным уровням этого года после того, как назначенный дополнительный аукцион на газотранспортные мощности Украины на июнь не состоялся.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Цена газа с поставкой 26 мая на хабе TTF в Нидерландах выросла до 333 долларов за тысячу кубометров после 2,5-летнего максимума 17 мая (342 доллара) и минимума с начала года 20 мая (290 долларов).

"Ситуация на рынке в последние две недели указывает на корреляцию не только с ценой других значимых индексов энергетической корзины (нефть, квоты на выбросы СО2, цены СПГ в Азии), но и анонсами/итогами дополнительных аукционов на мощности на украинском направлении", – пишет агентство.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на регулярном аукционе 17 мая, то есть всего - 124 млн куб. м в сутки.

25 мая Оператор ГТС Украины выставил на месячный аукцион дополнительные мощности для транзита газа из РФ в Европу в объеме 63,7 млн куб. м в сутки. Заявок на эти мощности подано не было.

Аналогичный аукцион уже проходил в конце апреля – на май, но тогда "Газпром" (фактически единственный возможный грузоотправитель по этому маршруту) также отказался от бронирования дополнительных мощностей.

В настоящее время Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные поставки СПГ, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не позволяет пока начать массированную закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к будущей зиме.