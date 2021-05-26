МАУ возобновит прямые рейсы из Киева в Варшаву
Среда, 26 мая 2021, 09:50
Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с 18 июня возобновит полеты по маршруту Киев-Варшава-Киев, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Рейсы по этому маршруту будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Цены стартуют от 908 гривен в одну сторону.
В компании отмечают, что расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с рядом международных и внутренних рейсов через Киев.
При этом при пересечении границ пока действуют эпидемиологические ограничения.
Экономическая правда
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