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МАУ возобновит прямые рейсы из Киева в Варшаву

Среда, 26 мая 2021, 09:50
 

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" с 18 июня возобновит полеты по маршруту Киев-Варшава-Киев, которые были приостановлены в связи с влиянием пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Рейсы по этому маршруту будут осуществляться по вторникам, пятницам и воскресеньям. Цены стартуют от 908 гривен в одну сторону.

В компании отмечают, что расписание рейсов позволяет обеспечить стыковку с рядом международных и внутренних рейсов через Киев.

При этом при пересечении границ пока действуют эпидемиологические ограничения.

Экономическая правда

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