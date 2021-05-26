Байден объяснил, почему нет санкций против "Северного потока–2"

Президент США Джо Байден заявил, что отказался от новых санкций США по газопроводу "Северный поток - 2" (Nord Stream 2), поскольку он почти завершен, а этот шаг нанесет ущерб отношениям с Европой.

Источник: Bloomberg со ссылкой на заявление Байдена репортерам

Прямая речь: "Он (Nord Stream 2) почти полностью закончен... Я считаю, что вводить санкции сейчас контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений".

Предыстория:

Ранее сообщалось, что США не будут вводить санкции в отношении компании-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG и ее руководителя Маттиаса Варниґа, ведь отказ от санкций "соответствует национальным интересам" США.

Сообщалось, что санкции отменяют, чтобы "не разрывать отношения с Германией".

В то же время, 22 мая США включили в список санкций ряд российских судов и компании, которые связаны с "Северным потоком-2".

Украинская правда