Американский сервис такси открывает исследовательский центр в Киеве

Американский сервис вызова такси Lyft открывает центр исследований и разработки в Киеве, что позволит расширить их техническое комьюнити в Восточной Европе.

Об этом сообщает DOU.

"Благодаря большой базе высококвалифицированных специалистов в области технологий и высокоразвитому IТ-сектору, Украина, и Киев в частности, является идеальным местом для Lyft Engineering", – заявили в компании.

Отмечается, что о запуске самого сервиса Lyft в Украине пока речи не идет. Работа киевского офиса будет сосредоточена на картографировании.

Перед киевской командой будут стоять задачи:

сбора и обслуживания наиболее актуальных и точных картографических данных; разработки алгоритмов, моделей и услуг платформ для обеспечения базы для текущих и будущих предложений Lyft.

Сейчас в "Lyft Киев" работает уже более 20 сотрудников. Однако компания надеется, что скоро количество сотрудников достигнет около 100 человек.

Также в Киеве появится команда картографов (GIS-специалистов), которые вместе с инженерными командами будут работать над оптимизацией сервисов Lyft.