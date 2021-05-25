"МАУ" заверила, что не будет поднимать цены на билеты из-за облета Беларуси

Авиакомпания "МАУ" заявила, что облет территории Беларуси приведет к увеличению на 40 минут летного времени и дополнительным расходам на авиатопливо, но в компании не видят оснований для подорожания билетов.

Об этом сообщает пресс-служба "МАУ".

В компании отметили, что поддерживают решение о прекращении пролета над территорией Беларуси для всех украинских авиакомпаний и прекращение прямых коммерческих рейсов между Украиной и Беларусью.

"Авиаперевозчик поддерживает решение президента Украины, СНБО и правительства Украины о запрете пролета над территорией Беларуси для украинских авиакомпаний, а также прекращение прямого авиационного сообщения между Украиной и Беларусью, которое отражает позицию Европейского Союза и является зеркальным к аналогичным решениям большинства стран Европы.

В то же время, остается открытым вопрос транзита над территорией Украины для белорусских авиакомпаний", - говорится в позиции компании.

В "МАУ" добавили, что не осуществляют прямых коммерческих рейсов в Беларусь, начиная с 2019 года из-за отсутствия достаточного прямого трафика между двумя странами.

"Львиная доля трафика украинских пассажиров в направлении Беларуси конечным пунктом своего авиапутешествия выбирает Российскую Федерацию со стыковой в Минске.

В то же время, ряд нынешних коммерческих маршрутов сети МАУ проходит над территорией Беларуси. В настоящее время пересмотр маршрутов будет касаться регулярных рейсов в Вильнюс, а также в Финляндию (Хельсинки, Вааса) в рамках индивидуальной чартерной программы авиакомпании.

На данных маршрутах облет станет причиной в среднем дополнительно 40 минут летного времени, а соответственно - дополнительных расходов на авиатопливо", - говорится в сообщении.

В то же время в "МАУ" заявили, что исходя из общей ситуации в авиационной отрасли, вызванной пандемией COVID-19, не видят оснований для подорожания билетов из-за необходимости облета.

Также в пресс-службе добавили, что некоторые маршруты, экономическая целесообразность которых находится на грани рентабельности, и которые не являются фидерными для авиакомпании, могут быть отменены для предотвращения наращивания дотационных рейсов.

"На данный момент авиакомпания МАУ не планирует отмены любых рейсов из-за необходимости облета территории Беларуси, но будет наблюдать за динамикой и глубиной продаж", - пояснили в компании.

"МАУ акцентирует внимание на необходимости дальнейшего цивилизованного диалога между государственными институтами и коммерческими перевозчиками по обеспечению транспарантных условий оперирования украинских перевозчиков в зоне запрещенных перелетов по сравнению со своими восточными и западными конкурентами во избежание искажения конкуренции на маршрутах.

Такой диалог особенно необходим на этапе восстановления деятельности украинских перевозчиков после кризиса, вызванного пандемией вируса COVID-19 и при восстановлении оригинальной сети маршрутов украинских перевозчиков", - говорится в позиции авиаперевозчика.

Напомним:

Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил украинским авиакомпаниям полеты над белорусской территорией.

Это связано с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и задержанием ее пассажиров. Решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Также Саммит Европейского Союза поддержал решение запретить полетыбелорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

Экономическая правда