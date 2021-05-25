"Слуги" предлагают уменьшить на 50% цену электроэнергии для больниц с кислородными станциями

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5550, который предусматривает установление для стационаров с пациентами с COVID-19, оборудованных собственными кислородными станциями, тариф на электроэнергию в размере 50% от действующего тарифа для небытовых потребителей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Авторы законопроекта - нардепы от "Слуги народа" Сергей Кузьминых и Александр Ковальчук.

"Кислородные станции могли бы быть почти идеальным средством для бесперебойного круглосуточного обеспечения кислородом опорных больниц, выполняющих стационарное лечение пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19, если бы не высокая себестоимость такого кислорода в части энергозатратности его производства.

Наиболее распространенные в Украине кислородные генераторы MАЅ OXY-100 производят 100 м3 медицинского кислорода, потребляя при этом 190-200 кВт электроэнергии. Таким образом, месячные затраты на электроэнергию учреждений здравоохранения, в котором установлены и функционируют такие приборы (при условии полной загруженности), составляют 512,460 гривен.

Такие суммы расходов являются неподъемными для большинства опорных больниц, выполняющих стационарное лечение пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что льготный тариф будет действовать временно, на время действия карантина и/или введения чрезвычайного положения, связанного с COVID-19.

Согласно документу, порядок компенсации убытков электропоставщиков в связи с установлением льготы для учреждений охраны здоровъя устанавливается НКРЭКУ.

Экономическая правда