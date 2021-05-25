"Укрпочта" будет доставлять отправления в Беларусь автотранспортом вместо самолетов
"Укрпочта" продолжает доставлять отправления в направлении Беларуси из Украины - доставка посылок будет происходить наземным автотранспортом.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Компания не будет использовать авиатранспорт для доставки отправлений в Беларусь в связи с принятым 25 мая решением правительства о том, что Украина прекращает авиасообщение с Беларусью с 00:00 26 мая.
Укрпочта также позволит "Белпочте" отправлять посылки украинским клиентам. Ежемесячно из Украины в Беларусь отправлялось до 10 000 посылок, мелких пакетов, писем и почти такое же количество отправлений поступало в Украину", - заявили в "Укрпочте".
Отмечается, что компания обеспечит транзит отправлений других почт мира в Беларусь наземным транспортом.
"И также продолжит выполнение общего проекта с Windrose Airlines для международного мобильного маркетплейса Joom, в рамках которого выполняются регулярные грузовые чартерные рейсы из Гонконга в Киев с последующей транспортировкой части отправлений для Молдовы и Беларуси", - говорится в сообщении.
В компании добавили, что из-за изменения способа доставки возможные изменения в сроках доставки отправлений в Беларусь.
Напомним:
Украина останавливает авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая.
Посольство Беларуси направило в Министерство иностранных дел Украины ноту протеста в связи с принятием Украиной решения о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.
Экономическая правда
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