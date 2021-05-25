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Украинская авиакомпания заявила, что теперь будет облетать Беларусь через ЕС

Вторник, 25 мая 2021, 15:36
 

Киевская авиакомпания SkyUp, которая выполняет спецрейсы в финские города Хельсинки и Турку, теперь будет направлять туда свои самолеты не над Беларусью, как раньше, а через воздушное пространство стран ЕС.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: Как сообщила пресс-служба компании, длительность перелета увеличится незначительно.

Дословно SkyUp: "Мы и в дальнейшем будем считать нашим ключевым приоритетом безопасность перелетов на всем маршруте движения и прокладывать его в соответствии с национальными и международными рекомендациями компетентных организаций. Авиакомпания возобновит полеты над Беларусью, когда украинские государственные регуляторы снова признают это допустимым".

Предыстория: Кабинет министров решил прекратить авиасообщение между Украиной и Беларусью с 26 мая и запретил украинским авиакомпаниям полеты над белорусской территорией.

Это связано с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске и задержанием ее пассажиров. Решение правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров.

Также Саммит Европейского Союза поддержал решение запретить полетыбелорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

Украинская правда

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