Кабмин хочет снизить площадь земли, доход от продажи урожая с которой не облагается

"Антиахметовский" законопроект содержит немало новостей для аграриев, в частности, предлагает существенно снизить площадь земли, доход от продажи урожая с которой не облагается: с 2 га до 0,5 га.

Об этом говорится в статье ЭП.

Больше налогов с продажи городины

"Для многих украинский, особенно в селах, земля - ​​дополнительный источник доходов. Пенсионеры часто торгуют на рынках выращенными на собственных приусадебных участках овощами, ягодами и фруктами. Законодательство не требует от них платить налоги по большинству таких доходов. Однако все может измениться", - говорится в статье.

В частности, сейчас освобождению от налогообложения подлежат доходы, полученные от продажи урожая, который вырастили на участке до 2 га.

Если же земельный участок больше, закон обязывает человека, который продал урожай, подавать налоговую декларацию и платить с полученных доходов 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Однако "антиахметовский" законопроект предлагает существенно снизить площадь земли, доход от продажи урожая с которой не облагается: с 2 га до 0,5 га.

"В случае принятия этих изменений при реализации продуктов, выращенных на участке более 50 соток, надо будет подавать ежегодную налоговую декларацию, а с доходов платить 18% налога на доходы, 1,5% военного сбора и дополнительные налоговые начисления", - подчеркивается в материале.

Больше денег с аграриев

Ставку единого налога для фермеров (ФОПы четвертой группы упрощенной системы налогообложения) решили поднять вдвое (сейчас в зависимости от категории земель ставка колеблется в пределах 0,95-6,33% от стоимости).

Кроме этого, в документ заложили новый принцип налогообложения доходов от сельскохозяйственной деятельности.

Чиновники предлагают ввести понятие минимального налогового обязательства (МПЗ) - это минимальная сумма налогов, которую должен платить человек (или предприятие), которая владеет землей или использует ее на правах аренды или эмфитевзиса и получает с нее доходы.

"Как это будет работать? Условный фермер в течение года продает урожай, выращенный на своем земельном участке площадью 3 га. Ранее с полученного дохода он платил 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Дополнительно как собственник земли отсчитывал плату за землю (ставки устанавливают местные органы власти), а если он зарегистрирован как ФОП, то еще и единый налог.

После принятия изменений, если сумма всех уплаченных фермером налогов, перечисленных выше, будет меньше определенного Государственной налоговой службой МПЗ, то ему придется доплатить государству разницу.

Размер МПЗ для физлиц будет определять налоговая и отправлять текстовые сообщения о необходимости доплатить. Юридические лица будут заниматься этим самостоятельно.

Будет определяться размер МЗП путем умножения нормативной оценочной стоимости земли на коэффициент 0,045. Правительство рассчитывает, что фермеры ежегодно будут платить минимум по 4,5% от оценочной стоимости земель", - поясняется в статье.

По данным источников ЭП, в правительстве и ОП идут консультации о вынесении всех норм относительно налогообложения аграрной деятельности в отдельный законопроект. В связи с этим и из-за споров вокруг акцизов с табакв регистрация "антиахметовского" акта в парламенте задерживается.

"Цена налоговой реформы Зеленского для олигархов и обычных украинцев будет зависеть не только от способности команды президента согласовать окончательную модель налоговых изменений, но и от их способности провести эти изменения через парламент.

Последняя задача, учитывая неприятный опыт рассмотрения "антиколомойського" законопроекта и многих законов, связанных с земельной реформой, может оказаться нелегкой", - резюмирует автор материала.

Читайте подробнее: Налоговая реформа Зеленского на подходе: кто еще заплатит, кроме олигархов

Экономическая правда