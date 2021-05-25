В деле "ВиЭйБи Банка" сообщили о подозрении еще 7 лицам – НАБУ

24 мая Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении шести чиновникам Нацбанка и представителю компании-оценщика по делу о завладением средствами стабилизационного кредита на сумму 1,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Так, круг подозреваемых возрос до 17 человек. 24 мая под процессуальным руководством САП о подозрении сообщили (должности указаны на момент возможного совершения преступления):

заместителю начальника ГУ НБУ по г.. Киеву и Киевской области;

начальнику одного из управлений ГУ НБУ по г.. Киеве и Киевской области;

начальнику одного из отделов ГУ НБУ по г.. Киеве и Киевской области;

директору юридического департамента Национального банка Украины;

главному экономисту отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;

директору департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;

заместителю директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка).

Напоминаем:

Экс-владельца банка Олега Бахматюка подозревают в завладении 49 млн долларов (1,2 млрд грн) стабилизационного кредита, выданного VAB банку. По данным следствия, Бахматюк в октябре 2014 года получил стабкредит от Национального банка с предоставлением заведомо неликвидного обеспечения.

В ноябре 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 10 лицам, среди которых - первый заместитель председателя НБУ и бенефициарный владелец "ВиЭйБи Банка". Бахматюка тогда же объявили в розыск.

Также экс-владельца подозревают в том, что он совместно с менеджментом VAB-банка организовал финансовые операции с незаконно полученными стабкредитом, направленные на маскировку источника их происхождения и их местонахождения.

Экономическая правда