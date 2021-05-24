Все разделы
Укр / Рус

ICAO экстренно соберется из-за ситуации с самолетом Ryanair и Беларусью

Понедельник, 24 мая 2021, 20:50
 

Международная организация гражданской авиации (ICAO) срочно соберется из-за инцидента с самолетом Ryanair FR4978, который Беларусь принудительно посадила в своем аэропорту.

Источник: ICAO в Twitter

Дословно: "Президент Совета ICAO созвал срочное заседание 36 дипломатических представителей в Совете ICAO на 27 мая по поводу инцидента, связанного с рейсом Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси".

Детали: Раньше в организации выражали обеспокоенность принудительной посадкой гражданского самолета в Минске.

Предыстория:

  • 23 мая по указанию Лукашенко Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, на котором находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали.
  • Это событие вызвало резкую реакцию в мире. ЕС предупредил Беларусь о последствиях. Польша и Литва назвали вынужденную посадку в Минске самолета Афины - Вильнюс актом государственного терроризма.
  • Руководители комитетов по иностранным делам Сената США и парламентов ряда европейских стран призвали временно запретить полеты международных рейсов над Беларусью после инцидента.
  • В случае выдвижения обвинения в терроризме Протасевичу в Беларуси может грозить смертная казнь.
  • Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси для авиаперелетов из Украины и в нашу страну.

Читайте также: Терроризм от Лукашенко: чем грозит диктатору Ryanair-конфликт с Западом

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Коломойский авиаперевозки Беларусь

powered by lun.ua
Материалы по теме
Пассажиропоток украинских аэропортов сократился на 16,2%, международных - на 15,2% 15 мая 2021, 14:00
Еврокомиссия инициировала подписание соглашения об "открытом небе" с Украиной 8 апреля 2021, 18:40
Украина вышла из еще двух соглашений СНГ по воздушному пространству 23 февраля 2021, 20:22
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!