Мининфраструктуры работает над прекращением авиасообщения с Беларусью

Министерство инфраструктуры уже разрабатывает механизм прекращения авиасообщения с Беларусью, вскоре опубликует информацию для пассажиров.

Об этом ведомство сообщило в Facebook.

Как добавили в Мининфраструктуры, скоро появится информация о том, "что делать пассажирам, авиакомпаниям и как в дальнейшем планировать путешествия".

Также во вторник, 25 мая, премьер-министр Денис Шмыгаль созывает внеочередное заседание правительства для рассмотрения вопроса об авиасообщении между Украиной и Беларусью.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и к ней.

В воскресенье 23 мая Беларусь подняла истребители, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту.

В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали.

Литва первой в ЕС решил с 25 мая запретить прибытия в страну и отбытия из Литвы самолетов, маршрут которых проходит над территорией Беларуси.

Экономическая правда