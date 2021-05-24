Владелец Louis Vuitton и Dior стал самым богатым человеком мира – Forbes

Французский бизнесмен, гендиректор холдинга LVMH Бернар Арно стал самым богатым человеком мира с состоянием в 186,3 млрд долл - это на 300 млн долл больше, чем у основателя Amazon Джеффа Безоса (186 млрд долл).

Об этом пишет Forbes.

Замыкает топ-3 рейтинга богачей Илон Маск (147,3 млрд долл).

Отмечается, что состояние Арно выросло с 76 млрд долл в марте 2020 года до 186,3 млрд долл состоянию на 24 мая 2021 года - то есть за последние 14 месяцев выросло на 110 млрд долл.

Этому способствовало то, что LVMH несмотря на пандемию показал высокие показатели.

Так, в 1 квартале 2021 года холдинг получил 14 млрд евро выручки, что на 32% выше показателя того же периода прошлого года.

Как пишет Forbes со ссылкой на аналитика Jefferies Флавио Середу, этому поспособствовал "импульс", обеспеченный покупателями в Китае.

При этом, Арно на несколько минут уже оказывался во главе мирового рейтинга Forbes, когда обогнал Безоса в декабре 2019 года.

Рыночная капитализация холдинга LVMH, в который входят Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior, Givenchy, составляет 320 млрд долл.

Экономическая правда