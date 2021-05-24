Госбанки подали отчеты: сколько заработали члены набсоветов в 2020 году

Госбанки завершили размещение отчетов о размерах вознаграждений членов своих наблюдательных советов, выплаченных в течение 2020 года. Всего на свои советы 4 государственных банка в прошлом году потратили 124 млн грн.

Об этом свидетельствуют отчеты госбанков, которые проанализировала ЭП.

Общий размер расходов, без учета различных компенсаций, составил более 93 млн грн.

Обнародовать информацию о расходах банков на членов своих наблюдательных советов обязал НБУ еще в конце 2020 года. Такое решение в регуляторе объяснили повышением прозрачности работы финансовых учреждений. В этом году банковские учреждения, в частности государственного сектора, обнародуют подобный отчет впервые.

Больше всего денег в 2020 году получали в наблюдательном совете ПриватБанка. За год размер этих выплат (без дополнительных компенсаций) составил 39,79 млн грн на всех девяти членов наблюдательного совета.

Кроме основной награды ПриватБанк выплатил своему совету еще 3,87 млн грн компенсаций (из которых 1,09 млн грн - в нематериальной форме). Компенсировались, в частности, расходы на проезд, на аренду жилого помещения, расходы на проживание в гостиницах в течение времени, необходимого для участия в заседаниях наблюдательного совета или его комитетов и т.п.

Таким образом, общая сумма расходов крупнейшего банка на свой совет в прошлом году составила 43,66 млн грн. Для сравнения, прибыль банка за прошлый год составила 25,3 млрд грн.

Ощадбанк на вознаграждение членов своей наблюдательного совета потратил несколько меньше - 25,4 млн грн. При этом, во втором и третьем кварталах прошлого года зарплаты членов наблюдательного совета банка "урезали" до 47 230 грн в месяц из-за ограничений, связанных с коронавирусом.

Кроме основной зарплаты, Ощадбанк также выплачивал членам своего совета компенсации проезда или проживания. Их общий размер за весь 2020 год составил 673,06 тыс грн. При этом, часть этой суммы банк выплачивал в неденежной форме (например, заказывая услуги перевозки членов совета или оплачивая им аренду жилья).

Еще 5,83 лн грн Ощадбанк выплатил за страхование ответственности членов своео наблюдательного совета. Следовательно, всего в 2020 году Ощадбанк потратил на членов своей наблюдательного совета 31,9 млн грн. Для сравнения, прибыль этого банка в прошлом году составила 2,83 млрд грн.

Единственный государственный банк, который в 2020 году получил убыток - Укрэксимбанк - выплатил членам своего наблюдательного совета 20,92 млн грн основного и дополнительного вознаграждения за год. При этом, наблюдательный совет банка в течение большей части года (с апреля по декабрь) состоял только из 7 членов.

Дополнительное вознаграждение банк выплачивал главе наблюдательного совета (20% от размера "ставки") и председателям комитетов внутри совета (10% от "ставки").

Кроме наград, Укрэксимбанк выплатил своему совету 876,43 тыс грн компенсаций (за жилье, проезд и питание). Еще 19,3 млн грн Укрэксим выплатил за страхование ответственности членов своей наблюдательного совета в 2020-2021 годах.

Поэтому несмотря на получение убытков в размере 5,59 млрд грн, Укрэксимбанк потратил на членов своего наблюдательного совета 41,1 млн грн - почти столько же, сколько и самый прибыльный банк Украины.

Размер вознаграждений членов наблюдательного совета государственного Укргазбанка в 2020 году оказался едва ли не самым маленьким среди государственных банков. Всего банк выплатил своим членам наблюдательного совета 7,34 млн грн, из которых 730,66 тыс грн - надбавки главе наблюдательного совета и председателям комитетов внутри совета.

О выплатах компенсаций, страховых или иных платежей в Укргазбанке не сообщили. Прибыль банка за 2020 год составила 543 млн грн.

Экономическая правда