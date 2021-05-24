УЗ запускает поезд, который соединит три туристических региона

"Укрзализныця" запускает современный трехвагонный дизельный поезд ДПКр № 807/808 "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы (через Львов и Луцк), поезд соединит три туристических региона на западе Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Этот поезд соединит сразу три туристических региона на западе Украины, предоставляя возможность гражданам и гостям страны посетить, в частности, Моршин, который был почти лишен удобного железнодорожного сообщения.

Поезд № 807/808 сообщением Ивано-Франковск - Киверцы будет курсировать с 29 мая ежедневно, кроме среды, и будет проходить через Калуш, Долину, Моршин, Стрый, Львов, Подзамче, Радехов, Стоянов, Горохов и Луцк. Поезд будет отправляться из Ивано-Франковска в 15:20, прибывать в Луцк в 23:30 (в 23:50 - в Киверцы)", - говорится в сообщении.

В то же время в обратном направлении "Прикарпатский экспресс" будет отправляться с 31 мая ежедневно, кроме среды и четверга. Отправление из Киверцов в 5:14 утра (в 5:30 из Луцка), прибытие в Ивано-Франковск в 13:38.

"Каждый четверг поезд будет курсировать по маршруту Львов - Ивано-Франковск (отправление из Львова в 9:59, прибытие в Ивано-Франковск в 13.38) через города Стрый, Моршин, Долина и Калуш. А со 2 июня по средам поезд № 807/808 будет курсировать между Киверцами и Львовом (отправление из Киверцов в 5:14, прибытие во Львов в 9:51)", - добавили в УЗ.

Отмечается, что маршрут будет обслуживать украинский дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода.

"Это удобный современный поезд, оборудованный розетками, системой кондиционирования воздуха и комфортный для пассажиров с инвалидностью.

Ранее, в 2019 году, он курсировал в столице по маршруту Kyiv Boryspil Express. Из-за коронакризиса, в связи с уменьшением пассажиропотока по этому направлению, его начали эксплуатировать как экспресс по маршруту станция им. Т. Шевченко - Черкассы. Теперь на этом маршруте его заменил рельсовый автобус Pesa 620М", - пояснили в компании.

Экономическая правда