За первый квартал 2021 года компании Минэнерго получили 1,6 миллиарда убытков

За первый квартал 2021 года 38 государственных предприятий, которые принадлежат к сфере управления Министерства энергетики, отчитались о чистых убытках на сумму 1,6 миллиарда гривень.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий Министерства, сообщает Марлин.

В целом 30 предприятий завершило I квартал года с убытком на сумму 1,614 млрд грн, 7 предприятий – с прибылью в размере 1,9 млн, а 1 предприятие считается безубыточным.

Наибольшие квартальные убытки получили следующие госкомпании:

Восточный горно-обогатительный комбинат – 341,1 млн грн ГП "Первомайскуголь" – 232,8 млн грн ГП "Львовуголь" – 209,4 млн грн ГП "Лисичанскуголь" – 151,6 млн грн ГП "Торецкуголь" – 147,4 млн грн

По итогам первого квартала 2021 года среднее количество трудоустроенных лиц на государственных предприятиях Минэнерго составило 43 078 человек. Общие затраты на оплату труда составили 1,7 млрд грн.

В частности, среднемесячные расходы на работников составляли 13,2 тыс грн, на административно-управленческий персонал – 16 тыс грн, тогда как на директоров энергетических предприятий – 55,8 тыс грн.

В январе 2021 года президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО "О мерах по нейтрализации угроз в сфере атомной энергетики и промышленности", которым, в частности, предусмотрено утверждение государственной целевой экономической программы развития атомно-промышленного комплекса до 2026 года для обеспечения финансирования развития уранодобывающего и ураноперерабатывающего государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

В декабре 2019 года Зеленский ввел в действие решение СНБО "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности", которым, в частности, правительству поручалось проработать вопрос по обеспечению энергетической устойчивости Украины.

Ранее Марлин сообщил о 4,2 млрд грн убытков предприятий Минэнерго за 2020 год и угрозу ядерного могильника на Днепропетровщине.

Экономическая правда