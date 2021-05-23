СМИ: прокладка "Северного потока 2" возобновлена

Трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока 2".

Об этом сообщил в воскресенье агентству Dpa представитель акционерного общества Nord Stream 2 AG, передает Интерфакс.

Строительство возобновлено согласно разрешению Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH на отрезке в 2 километра в немецкой исключительной экономической зоне.

Сообщается, что трубы пока только уложат на дно моря, монтаж будет проведен позже.

По данным агентства, другой российский трубоукладчик - судно с динамическим позиционированием "Академик Черский" в настоящее время работает в датских водах.

Напоминаем:

США включили в список санкций ряд российских судов и компании, связанные с реализацией проекта "Северный поток-2".