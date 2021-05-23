СМИ: прокладка "Северного потока 2" возобновлена
Трубоукладчик "Фортуна" возобновил строительство "Северного потока 2".
Об этом сообщил в воскресенье агентству Dpa представитель акционерного общества Nord Stream 2 AG, передает Интерфакс.
Строительство возобновлено согласно разрешению Федерального ведомства по судоходству и гидрографии BSH на отрезке в 2 километра в немецкой исключительной экономической зоне.
Сообщается, что трубы пока только уложат на дно моря, монтаж будет проведен позже.
По данным агентства, другой российский трубоукладчик - судно с динамическим позиционированием "Академик Черский" в настоящее время работает в датских водах.
Напоминаем:
США включили в список санкций ряд российских судов и компании, связанные с реализацией проекта "Северный поток-2".
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