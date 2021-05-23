В Нафтогазе поблагодарили США за введение санкций для компаний и судов, которые сооружали Nord Stream-2

В НАК "Нафтогаз" отметили, что выражают благодарность и всячески приветствует решение Министерства финансов США, в части введения санкций по 4 компаниям и 13 судах, которые сооружали Nord Stream-2.

Об этом сообщил директор по интегрированных коммуникаций в Группе Нафтогаз Максим Белявский.

"Вместе с этим, мы ожидаем, что оператор NS2 также будет оставаться под санкциями .

В свою очередь, национальная акционерная компания системно работает над решением национальных задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью Украины", - написал он.

По его словам, одним из приоритетов работы он назвал остановку Северного потока -2, переноса точек приема/передачи газа с западной на восточную границу; разблокирования поставок природного газа из стран Центральной Азии; диверсификация.

"Полная остановка NS2, является базисом энергетической безопасности Украины", - резюмировал он.

Напоминаем:

США включили в список санкций ряд российских судов и компании, связанные с реализацией проекта "Северный поток-2".