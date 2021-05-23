За первые 4 месяца года украинские банки заработали более 17,5 миллиардов

В январе-апреле прибыль украинских банков составил 17,538 миллиардов, что на 30% меньше, чем за тот же период прошлого года (25,208 миллиардов).

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Так, доходы банков за этот период составили 80,1 миллиардов, тогда как годом ранее - 90 млрд .Отрицательный результат от операций купли-продажи и переоценки составил 31,4 млрд грн по сравнению с 15,19 млрд грн в январе-апреле прошлого года.

Расходы банков составили 62,565 млрд, тогда в январе-апреле прошлого года - 64,796 млрд.