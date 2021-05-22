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Несмотря на коронакризис в Европе в 2020 году увеличились продажи самолетов бизнес-авиации

Суббота, 22 мая 2021, 16:30
 

Продажи самолетов бизнес-авиации в Европе в 2020 году увеличились до 154 единиц несмотря на кризис, годом ранее этот показатель составил 152 самолета.

Это показало исследование авиационного брокера Colibri Aircraft, передает avianews. 

В исследовании говорится, что число вылетов бизнес авиации в 2020 году в Европе составило 41,1 тыс., что на 23% меньше по сравнению с докризисным 2019 годом. При этом рынок регулярных рейсов упал в 2020 году в зависимости от месяца на 51-88%.

Общая стоимость купленных в 2020 году в Европе бизнес-джетов, по подсчетам Colibri Aircraft, составила 1 млрд долл.

Столько самолетов бизнес-авиации купили в странах Европы в 2020 году и какова их стоимость(долл):

  • Германия: 127,1 млн, 32 самолета
  • Великобритания: 118,2 млн, 14 самолетов
  • Мальта: 112,1 млн, 16 самолетов
  • Люксембург: 108,5 млн, 8 самолетов
  • Франция: 95,4 млн, 12 самолетов
  • Австрия: 62,8 млн, 5 самолетов
  • Швейцария: 54,8 млн, 8 самолетов
  • Остров Мэн: 40,7 млн, 5 самолетов
  • Нидерланды: 36,8 млн, 3 самолета
  • Финляндия: 36,3 млн, 3 самолета

"Из-за значительного сокращения регулярного авиасообщения часть пассажиров, которая до этого летала бизнес-классом и не смогла отказаться от поездок, пересела на частные самолеты. В результате эта отрасль из-за пандемии пострадала меньше", - говорится в сообщении.

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Экономическая правда
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