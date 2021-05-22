Несмотря на коронакризис в Европе в 2020 году увеличились продажи самолетов бизнес-авиации
Продажи самолетов бизнес-авиации в Европе в 2020 году увеличились до 154 единиц несмотря на кризис, годом ранее этот показатель составил 152 самолета.
Это показало исследование авиационного брокера Colibri Aircraft, передает avianews.
В исследовании говорится, что число вылетов бизнес авиации в 2020 году в Европе составило 41,1 тыс., что на 23% меньше по сравнению с докризисным 2019 годом. При этом рынок регулярных рейсов упал в 2020 году в зависимости от месяца на 51-88%.
Общая стоимость купленных в 2020 году в Европе бизнес-джетов, по подсчетам Colibri Aircraft, составила 1 млрд долл.
Столько самолетов бизнес-авиации купили в странах Европы в 2020 году и какова их стоимость(долл):
- Германия: 127,1 млн, 32 самолета
- Великобритания: 118,2 млн, 14 самолетов
- Мальта: 112,1 млн, 16 самолетов
- Люксембург: 108,5 млн, 8 самолетов
- Франция: 95,4 млн, 12 самолетов
- Австрия: 62,8 млн, 5 самолетов
- Швейцария: 54,8 млн, 8 самолетов
- Остров Мэн: 40,7 млн, 5 самолетов
- Нидерланды: 36,8 млн, 3 самолета
- Финляндия: 36,3 млн, 3 самолета
"Из-за значительного сокращения регулярного авиасообщения часть пассажиров, которая до этого летала бизнес-классом и не смогла отказаться от поездок, пересела на частные самолеты. В результате эта отрасль из-за пандемии пострадала меньше", - говорится в сообщении.
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