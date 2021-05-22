В Минфине хотят создать электронную систему для прогнозирования остатков средств на ЕКС

В Министерстве финансов хотят запустить электронную системы управления ликвидностью, чтобы в дальнейшем осуществлять прогнозирование остатков средств на едином казначейском счете.

Об этом шла речь во время обсуждения проекта Порядка обмена информацией между Минфином и субъектами, ответственными за движение средств через ЕКС, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что были достигнуты договоренности по дальнейшему привлечению всех ответственных исполнителей бюджетных програм государственного бюджета, которые смогут улучшить качество прогнозирования состояния ликвидности в сфере государственных финансов.

"Участники встречи отметили, что запуск электронной системы управления ликвидностью создаст возможности для государства в дальнейшем максимально точно осуществлять прогнозирование остатков средств на едином казначейском счете", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

17-19 апреля остатки на ЕКС уменьшились до 0,74 млрд, в последний раз до такого уровня (менее 1 млрд грн) они снижались еще в конце января 2019 года.