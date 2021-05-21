Netflix планирует заниматься видеоиграми и ищет экспертов – СМИ

Netflix в поисках экспертов для расширения своей деятельности на видеоигры, ведь стриминговый сегмент становится все более конкурентным, а количество новых пользователей сокращается.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на The Information.

Сейчас компания ищет человека, который мог бы координировать работу Netflix на рынке видеоигр. С этой целью, сообщает агентство, Netflix в течение последних недель связывался с опытными игроками отрасли.

Стремление компании связано с усилением конкуренции на рынке стриминговых сервисов и замедлением прироста новых подписчиков. В то же время, именно игровая индустрия претерпела мощного спроса за время пандемии и карантина.

Согласно отчету The Information, компания рассматривает возможность предлагать пакеты игр в формате подписки. Сейчас такую схему использует Apple Arcade, что позволяет играть в игры по подписке без рекламы и в офлайн-режиме.

В агентстве добавили, что Netflix также планирует исключить рекламу из предложенных игр, однако детали относительно стратегии компании пока отсутствуют.

Экономическая правда