"Дело Приватбанка": в антикоррупционной прокуратуре рассказали, почему с Яценко сняли браслет

С экс-заместителя главы правления "Приватбанка" Владимира Яценко сняли электронный браслет в связи с тем, что в его доме отсутствовал GPS-сигнал и GSM-покрытия, а потому поступали беспочвенные сигналы тревоги.

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказала пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

"Согласно заключению технической возможности применения электронного средства контроля, по месту жительства указанного подозреваемого, который нам предоставила Национальная полиция Украина, в доме указанного лица отсутствовал сигнал GPS и GSM-покрытия.

Это приводило к поступлению безосновательных сигналов тревоги на стационарный пункт мониторинга и перебоев в функционировании устройства", - пояснила Постолюк.

Напоминаем:

С экс-заместителя председателя правления "ПриватБанка" Владимира Яценко, которого подозревают в выводе 136 млн грн, сняли браслет, поскольку Специализированная антикоррупционная прокуратура не ходатайствовала о продлении этой меры пресечения.

Яценко задержали 22 февраля - самолет с ним на борту посадили в аэропорту "Борисполь" под Киевом.

Яценко подозревают в выводе вместе с сообщниками из "Приватбанка" более 136 млн грн на подконтрольную компанию "Ингосстрах".

В начале 2020 года Хозяйственный суд Киева открыл производство по искам ряда экс-топ-менеджеров и экс-акционеров Приватбанка о признании недействительными договоров о приобретении акций, которые были заключены в декабре 2016 года во время национализации банка. Среди истцов есть и Яценко, владевший миноритарным пакетом акций финучреждения размером 0,3%.

Правоохранители 22 февраля в аэропорту "Борисполь" задержалитоп-фигуранта дела о Приватбанке Владимира Яценко, который хотел сбежать из Украины.

Через несколько дней после задержания Высший антикоррупционный суд отправил Яценко под стражу с возможностью внесения залога. Залог в размере 52 миллионов был внесен и Яценко вышел из СИЗО.