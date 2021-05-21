Microsoft прекратит поддержку браузера Internet Explorer

Корпорация Microsoft с 15 июня 2022 года прекратит поддержку интернет-браузера Internet Explorer 11 для некоторых версий операционной системы Windows 10.

Об этом сообщается в блоге компании.

Вместо Internet Explorer компания будет поддерживать и развивать браузер Microsoft Edge, выпущенный в 2015 году одновременно с первой версией Windows 10.

С момента запуска нового браузера Internet Explorer продолжал работать в системе ОС для обеспечения совместимости корпоративных приложений, но теперь Microsoft решила отказаться от его поддержки.

Для перехода на новый браузер Microsoft предлагает использовать Edge с режимом Internet Explorer, который использует модуль из IE11 для открытия устаревших сайтов. Режим Internet Explorer в Edge будет поддерживаться как минимум до 2029 года.

Microsoft отмечает, что продолжит поддерживать Internet Explorer 11 в Windows 10 LTSC, также останутся доступны приложения платформы Server Internet Explorer 11.

Экономическая правда