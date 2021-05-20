НБУ определил 12 стратегических целей до 2025 года
Нацбанк разработал новую институциональную Стратегию до 2025 года - она сфокусирована на активизацию экономического роста и цифровизацию.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
"Документ сфокусирован на создании максимальной ценности для клиентов, отвечает вызовам настоящего и будет способствовать современному развитию регулятора финансового сектора Украины", - говорится в сообщении.
"Дальнейшее качественное развитие финансовой экосистемы должно учитывать реалии сегодняшнего дня. Новая Стратегия НБУ как раз отвечает на изменения, которые произошли в мире и Украине. Это дорожная карта, которой мы будем руководствоваться в ближайшие годы для активизации экономического роста в стране и повышения благосостояния ее граждан.
Мы уверены, что каждый гражданин почувствует позитивные изменения в экономике и в собственном благосостоянии благодаря нашей работе", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.
Отмечается, что реализация Стратегии будет осуществляться по трем стратегическим направлениям развития, которые детализируются в 12 стратегических целях:
Первое направление. Содействие восстановлению и развитию экономики:
- Поддержание макростабильности
- Возобновление кредитования экономики
- Развитие рынка финансовых услуг
- Развитие инфраструктуры рынков капитала
Второе направление. Цифровые финансы как драйвер для цифровизации экономики:
- Развитие безналичной экономики
- Повышение уровня финансовой инклюзии
- Развитие инноваций финансового сектора
- Киберзащита финансового сектора
Третье направление. Институциональное развитие и операционная совершенство Национального банка:
- Повышение операционной эффективности
- Партнерство и коммуникация со стейкхолдерами Национального банка
- Цифровая трансформация Национального банка
- Национальный банк - лучший работодатель.
Первые два направления - направлены наружу, на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы.
"Институциональное развитие и операционное совершенство призваны улучшить реализацию Миссии и Видения НБУ через внутреннюю трансформацию и усиление партнерства со стейкхолдерами", - добавляют в регуляторе.
"Национальный банк будет делать все от него зависящее, чтобы регулирование финансового сектора стимулировало развитие украинской экономики, учитывая внешние вызовы и потребности всех участников экосистемы.
Каждый пункт Стратегии отвечает этим стремлениям ", - заявил директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсений Макарчук.
"Обновленную Стратегию команда Национального банка готовила, исходя из потребностей клиентов. Самые главные из них - это каждая семья и каждый гражданин Украины, государство в целом и бизнес", - говорится в сообщении.
"Нашей задачей было найти ценности, которые мы можем принести обществу, финансовой экосистеме в целом и каждому украинцу в частности. Наша конечная цель - создать условия для того, чтобы потребители финансовых услуг получали качественные, доступные, безопасные финансовые услуги, а экономика Украины и благосостояние ее жителей - росли.
Над этим продолжим работать последующие годы в соответствии с нашей Стратегией", - заявил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.
Экономическая правда
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