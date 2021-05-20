НБУ определил 12 стратегических целей до 2025 года

Нацбанк разработал новую институциональную Стратегию до 2025 года - она ​​сфокусирована на активизацию экономического роста и цифровизацию.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Документ сфокусирован на создании максимальной ценности для клиентов, отвечает вызовам настоящего и будет способствовать современному развитию регулятора финансового сектора Украины", - говорится в сообщении.

"Дальнейшее качественное развитие финансовой экосистемы должно учитывать реалии сегодняшнего дня. Новая Стратегия НБУ как раз отвечает на изменения, которые произошли в мире и Украине. Это дорожная карта, которой мы будем руководствоваться в ближайшие годы для активизации экономического роста в стране и повышения благосостояния ее граждан.

Мы уверены, что каждый гражданин почувствует позитивные изменения в экономике и в собственном благосостоянии благодаря нашей работе", - заявил глава НБУ Кирилл Шевченко.

Отмечается, что реализация Стратегии будет осуществляться по трем стратегическим направлениям развития, которые детализируются в 12 стратегических целях:

Первое направление. Содействие восстановлению и развитию экономики:

Поддержание макростабильности

Возобновление кредитования экономики

Развитие рынка финансовых услуг

Развитие инфраструктуры рынков капитала

Второе направление. Цифровые финансы как драйвер для цифровизации экономики:

Развитие безналичной экономики

Повышение уровня финансовой инклюзии

Развитие инноваций финансового сектора

Киберзащита финансового сектора

Третье направление. Институциональное развитие и операционная совершенство Национального банка:

Повышение операционной эффективности

Партнерство и коммуникация со стейкхолдерами Национального банка

Цифровая трансформация Национального банка

Национальный банк - лучший работодатель.

Первые два направления - направлены наружу, на удовлетворение потребностей участников финансовой экосистемы.

"Институциональное развитие и операционное совершенство призваны улучшить реализацию Миссии и Видения НБУ через внутреннюю трансформацию и усиление партнерства со стейкхолдерами", - добавляют в регуляторе.

"Национальный банк будет делать все от него зависящее, чтобы регулирование финансового сектора стимулировало развитие украинской экономики, учитывая внешние вызовы и потребности всех участников экосистемы.

Каждый пункт Стратегии отвечает этим стремлениям ", - заявил директор Департамента стратегии и развития НБУ Арсений Макарчук.

"Обновленную Стратегию команда Национального банка готовила, исходя из потребностей клиентов. Самые главные из них - это каждая семья и каждый гражданин Украины, государство в целом и бизнес", - говорится в сообщении.

"Нашей задачей было найти ценности, которые мы можем принести обществу, финансовой экосистеме в целом и каждому украинцу в частности. Наша конечная цель - создать условия для того, чтобы потребители финансовых услуг получали качественные, доступные, безопасные финансовые услуги, а экономика Украины и благосостояние ее жителей - росли.

Над этим продолжим работать последующие годы в соответствии с нашей Стратегией", - заявил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан.

Экономическая правда